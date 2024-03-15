Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir ikamette yapılan aramada; 215 gram esrar, 2 bin 45 gram metamfetamin, 14 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 6 adet fişek, ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP