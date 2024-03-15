Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir ikamette yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir ikamette yapılan aramada; 215 gram esrar, 2 bin 45 gram metamfetamin, 14 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 6 adet fişek, ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey Güvenlik Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İdris Oktay kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Acıpayam Belediye Başkan adayı İdris Oktay kaç yaşında, nereli? Nimetullah Narman kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Yıldırım Belediye Başkan adayı Nimetullah Narman kaç yaşında, nereli? Kasım Kaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Yenişehir Belediye Başkan adayı Kasım Kaya kaç yaşında, nereli? Yunus Koçak kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Osmangazi Belediye Başkan adayı Yunus Koçak kaç yaşında, nereli? Rıdvan Fadıloğlu kimdir? AK Parti Gaziantep- Şehitkamil Belediye Başkan adayı Rıdvan Fadıloğlu kaç yaşında, nereli? Enis Bekiroğlu kimdir? CHP Erzurum Pazaryolu Belediye Başkan Adayı Enis Bekiroğlu kaç yaşında, nereli? Yaşar Aka kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Derince Belediye Başkan Adayı Yaşar Aka kaç yaşında, nereli? İlhami Çiftçi kimdir? CHP Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı İlhami Çiftçi kaç yaşında, nereli? Mehmet İhsan Tahmazoğlu kimdir? AK Parti Gaziantep- Şahinbey Belediye Başkan adayı Mehmet İhsan Tahmazoğlu kaç yaşında, nereli? Cemal Koçak kimdir? CHP Erzurum Palandöken Belediye Başkan Adayı Cemal Koçak kaç yaşında, nereli? Seher Düzgün kimdir? Memleket Partisi Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Seher Düzgün kaç yaşında, nereli? Ferudun Kaplan kimdir? CHP Erzurum Olur Belediye Başkan Adayı Ferudun Kaplan kaç yaşında, nereli? Ozan Mehmet Bozdoğan kimdir? Memleket Partisi Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ozan Mehmet Bozdoğan kaç yaşında, nereli? Nuh Bektaş kimdir? CHP Erzurum Oltu Belediye Başkan Adayı Nuh Bektaş kaç yaşında, nereli? Varbil Ateş kimdir? CHP Erzurum Narman Belediye Başkan Adayı Varbil Ateş kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title