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Son dakika güncel haberi: Gebze'de yolcu otobüsü devrildi : 1 ölü, 17 yaralıKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü köprünün ayağına çarparak yolda devrildi.

Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 15
05.07.2020 23:14 | Son Güncelleme: 05.07.2020 23:18

Gebze'de yolcu otobüsü devrildi : 1 ölü, 17 yaralı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü köprünün ayağına çarparak yolda devrildi. TEM Otoyolu Tembelova mevkiinde otobüsün köprü ayağına çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı. 112 Acil ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.  

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), - 

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Ayrıldığı kız arkadaşının evini yaktı

 BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Eyüp Y., iddiaya göre ayrıldığı kız arkadaşının Özlem Ş.'nin evini ateşe verdi.

Edremit ilçesi Atatürk Mahallesi Kalkım Caddesi üzerinde bulunan Pırlanta evlerinde 11'inci katından alevleri gören vatandaşlar itfaiyeyi çağırdı. İtfaiye ekipleri uzun çalışmanın sonucunda yangını söndürdü. Özlem Ş.'ye ait ev kullanılmaz hale geldi. Evi ayrıldığı erkek arkadışının yaktığını belirten Özlem Ş., şöyle konuştu:

"Eyüp. Y. evimi yakarak, kayıplara karıştı. Kendisiyle 5 ay öncesine kadar bir birlikteliğim vardı. Kendisinden ayrıldım. Bunu kendisine yediremedi. Kapıma kadar geldi beni tehdit etti. Karakola şikayet ettim. Uzaklaştırma aldırdım. Kızlarımla apartmanın asansörüne bindim. Bizi asansöre kapattı. Sonrasında da evimi ateşe verdi. Kendisinden şikayetçiyim."

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri kaçan Eyüp Y.'yi arama çalışmalarına başladı.

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Kaynak: DHA

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