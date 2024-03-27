Üye Girişi
Haberler

Kız Meselesi Yüzünden Çıkan Kavgada Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada göğsünden tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi Sarı Cami mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde bir araya gelen Kadem Can Çiçek (16) ile E.K.D. (20) arasında kız meselesi sebebiyle tartışma çıktı. E.K.D'nin arkadaşlarının da dahil olmasıyla büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. O esnada E.K.D. tabancayla rastgele etrafa ateş açtı. Kurşunlardan birinin göğsüne isabet ettiği Kadem Can Çiçek kanlar içinde yere yığıldı, E.K.D ise olay yerinden kaçtı. Caddeden geçen bir minibüs sürücüsü Kadem Can Çiçek'i aracıyla Fatih Devlet Hastanesine götürdü.

Kadem Can Çiçek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çiçek'in cenazesi otopsi işlemleri için Gebze Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Öte yandan, polis ekiplerinin çalışması neticesinde E.K.D gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Gebze Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bilal Korkmaz kimdir? İYİ Parti Zonguldak Kozlu Belediye Başkan adayı Bilal Korkmaz kimdir? Hayrettin Ünlütürk kimdir? İYİ Parti Zonguldak Çaycuma Belediye Başkan adayı Hayrettin Ünlütürk kimdir? Mesut Şalvarcıoğlu kimdir? İYİ Parti Zonguldak Kilimli Belediye Başkan adayı Mesut Şalvarcıoğlu kimdir? Murat Sesli kimdir? İYİ Parti Zonguldak Ereğli Belediye Başkan adayı Murat Sesli kimdir? Satılmış Aydemir kimdir? İYİ Parti Zonguldak Gökçebey Belediye Başkan adayı Satılmış Aydemir kimdir? Orhan Küçükkaya kimdir? İYİ Parti Zonguldak Devrek Belediye Başkan adayı Orhan Küçükkaya kimdir? Serdar Akyol kimdir? İYİ Parti Zonguldak Alaplı Belediye Başkan adayı Serdar Akyol kimdir? Ünal Hüsamettin Bulut kimdir? İYİ Parti Yozgat Yenifakılı Belediye Başkan adayı Ünal Hüsamettin Bulut kimdir? Şenol Edisan kimdir? İYİ Parti Yozgat Sorgun Belediye Başkan adayı Şenol Edisan kimdir? Nurullah Uluer kimdir? İYİ Parti Yozgat Saraykent Belediye Başkan adayı Nurullah Uluer kimdir? Salim Torun kimdir? İYİ Parti Yozgat Akdağmadeni Belediye Başkan adayı Salim Torun kimdir? Süleyman Gök kimdir? İYİ Parti Yozgat Akdağmadeni Belediye Başkan adayı Süleyman Gök kimdir? Ferhat Yılmaz kimdir? İYİ Parti Yozgat Yerköy Belediye Başkan adayı Ferhat Yılmaz kimdir? Hayati Uyar kimdir? İYİ Parti Yozgat Şefaatli Belediye Başkan adayı Hayati Uyar kimdir? Vahit Ateş kimdir? İYİ Parti Yozgat Sarıkaya Belediye Başkan adayı Vahit Ateş kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title