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Kız Meselesi Yüzünden Çıkan Kavgada Hayatını Kaybeden Genç Gözyaşlarıyla Uğurlandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan kavgada tabancayla vurularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki genç gözyaşlarıyla son yolcuğuna uğurlandı.

Olay, Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi Sarı Cami mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde bir araya gelen Kadem Can Çiçek (16) ile E.K.D. (20) arasında kız meselesi sebebiyle tartışma çıktı. E.K.D'nin arkadaşlarının da dahil olmasıyla büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. O esnada E.K.D. tabancayla rastgele etrafa ateş açtı. Kurşunlardan birinin göğsüne isabet ettiği Kadem Can Çiçek kanlar içinde yere yığıldı, E.K.D ise olay yerinden kaçtı. Caddeden geçen bir minibüs sürücüsü Kadem Can Çiçek'i aracıyla Fatih Devlet Hastanesine götürdü.

Kadem Can Çiçek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çiçek'in cenazesi otopsi işlemleri için Gebze Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Öte yandan, polis ekiplerinin çalışması neticesinde E.K.D gözaltına alındı.

Özel Adem Ceylan Final Teknik Lisesi Öğrencisi olan Kadem Can Çiçek'in cenazesi mahallesine götürüldü. Beylikbağı Mahallesi Sarı Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından 16 yaşındaki gencin naaşı, Pelitli Mezarlığı'na gözyaşlarıyla defnedildi. Cenazesine okul arkadaşları, akrabaları, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda sevenleri katılım sağladı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Gebze 3.Sayfa Güncel Haberler

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