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Gebze'de Cip ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

İstasyon Mahallesi Eskihisar feribot kavşağında, Cemal V. idaresindeki 34 GE 8208 plakalı cip ile Batuhan D. yönetimindeki 34 GNZ 224 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Kaya Ü. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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