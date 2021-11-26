Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm vatandaşlarımıza riskli yapılarını süratle dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum" - Haberler
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm vatandaşlarımıza riskli yapılarını süratle dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum"

AA / Servet Ülkü - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afetlerin ne zaman yaşanacağı bilinmediği için bir kez daha tüm vatandaşlarımıza riskli yapılarını süratle dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah bugün Alsancak'taki 14 bin kişilik tribüne sahip 101 milyon lira yatırım bedeli olan yeni stadımızı da hizmete açıyoruz. Adını da Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak belirlediğimiz bu tesisin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm vatandaşlarımıza riskli yapılarını süratle dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm vatandaşlarımıza riskli yapılarını süratle dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm vatandaşlarımıza riskli yapılarını süratle dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum

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AA / Servet Ülkü - Son Dakika Haberleri

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