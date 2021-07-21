Son dakika haberi | Avcılar'da lastik deposunda yangın (1)

Son dakika gündem haberine göre AVCILAR'da lastik deposu olarak kullanılan alanda yangın çıktı.

AVCILAR'da lastik deposu olarak kullanılan alanda yangın çıktı. Yangın akşam saatlerinde Ambarlı Mahallesi'nde lastik deposu olarak kullanılan alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın nedeniyle liman yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Değirmenci