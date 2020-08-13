Son dakika haber: Sivas'ta park halindeki otomobil yandı Son dakika haberleri... Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Salim Toraman, 58 NF 758 plakalı otomobilini, Sivas-Ankara kara yolu Yıldızeli Çevre Yolu'nda ekmek almak için bir fırının önüne park etti.

Bu sırada otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Yıldızeli Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA