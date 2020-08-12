Son dakika haber: İstanbul'da uyuşturucu operasyonları
Son dakika haberi... İstanbul'da 4 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
12.08.2020 13:43 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:57
İstanbul'da 4 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
İstanbul polisi, uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ilçede operasyon düzenledi. Esenler, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Esenyurt'ta düzenlenen operasyonlarda toplam 2,5 kilo uyuşturucu madde, hassas terazi, sahte paralar ve tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişi polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA