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Son dakika haberleri: Meslektaşını kavgada öldüren esnaf tutuklandıAntalya'nın Alanya ilçesinde, husumetli olduğu meslektaşı Ali Çelik'in (45) çıkan kavgada ölümüne sebep olmakla suçlanan esnaf Ziyaddin Tüyyaldız (42) tutuklandı.

Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 13
17.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:23

Meslektaşını kavgada öldüren esnaf tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, husumetli olduğu meslektaşı Ali Çelik'in (45) çıkan kavgada ölümüne sebep olmakla suçlanan esnaf Ziyaddin Tüyyaldız (42) tutuklandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Alanya'nın Oba Mahallesi Fabrika Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli olduğu öğrenilen esnaf Ziyaddin Tüyyaldız ile meslektaşı Ali Çelik karşılaşınca ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ziyaddin Tüyyaldız ve Çelik yumruklarla birbirine girdi. Çelik, aldığı sert darbelerle yere yığılırken, Ziyaddin Tüyyaldız olay yerinden kaçtı. Çelik'in durumunu fark eden çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Çelik, ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ali Çelik, kurtarılamadı. 

Olayın ardından çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ziyaddin Tüyyaldız'ı yakalayarak gözaltına aldı. Ziyaddin Tüyyaldız ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İlk incelemede başına aldığı darbeler sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde durulan Ali Çelik'in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis tarafından gözaltına alınan Ziyaddin Tüyyaldız, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ziyaddin Tüyyaldız çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Alanya Adliyesinden genel ve detay görüntülerŞüpheli adliyeye sevk edilirken görüntü 

HABER- KAMERA: Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya),

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HDP önündeki eylemde 289'uncu gün; ailelerden 'Pençe-Kaplan' operasyonuna destek 

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 289'uncu günde de koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyarak sürdürdü. Terör örgütü PKK tarafından 4 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan (15) için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, TSK tarafından başlatılan Pençe-Kaplan operasyonunu desteklediklerini belirterek, "Allah'ın izniyle devletimiz çocuklarımızı da bir an önce bu zalimlerin ellerinden kurtarır ve biz de çocuklarımızı alıp evlerimize döneriz" dedi.Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Ailelerin eylemi bugün 289'uncu gününde de koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyularak devam etti.'OPERASYONU DESTEKLİYORUZ'Terör örgütü PKK tarafından 4 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, TSK tarafından başlatılan Pençe-Kaplan operasyonunu desteklediklerini ve sonuna kadar devletin yanında olduklarını söyledi. Aydın, "HDP Türkiye'de provokasyon yapmak istiyor. Eğer gerçekten yürüyüş istiyorlarsa gelsinler Kandil'e yürüsünler. Gitsinler bizim çocuklarımızı Kandil'den getirsinler ama HDP'nin niyeti bu değil. HDP'nin niyeti Türkiye'yi karıştırmak ve provakasyonluk yapmak. O yüzden ben buradan bütün Türkiye halkına sesleniyorum. Kimse bunları dikkate almasın. Bu HDP, PKK demektir. O yüzden artık kimse bunları dikkate almasın. Şimdi Pençe-Kaplan operasyonu yapıldı. Biz sonuna kadar devletimizin yanındayız. Bu zaten geç kalınmış bir karardı. Daha önce yapmalarını istiyorduk. Yapsınlar ve biz devletimize güveniyoruz. Biz sonuna kadar devletimizin yanındayız ve Allah'ın izniyle devletimiz çocuklarımızı da bir an önce bu zalimlerin ellerinden kurtarır, çocuklarımızı alıp evlerimize döneriz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------HDP il binası önüAilelerin bekleyişiSüleyman Aydın'ın konuşmasıGenel ve detay görüntüler

Selim KAYA- Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR,

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Çatıda intihara kalkıştı, arandığı belirlenince gözaltına alındı

ANTALYA'da oturduğu 4 katlı binanın çatısına çıkıp, intihara kalkışan T.B. (30), bir anlık dalgınlığından yararlanan polisler tarafından yakalanıp, bulunduğu yerden alındı. Yaklaşık 4 saatlik eyleminin ardından T.B., çeşitli suçlardan arandığı belirlenince gözaltına alındı.Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi 2566 Sokak'ta, saat 09.00 sıralarında T.B., oturdukları 4 katlı apartmanın çatı katına çıktı. Ailevi problemler yüzünden bunalıma girdiği belirtilen T.B.'nin yakınları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, T.B.'nin atlama ihtimaline karşı binanın altına hava yastığı açtı. Çatıya çıkan polis ekipleri, T.B.'yi ikna etmeye çalıştı. Polisi yanına yaklaştırmayan T.B., kendini binanın çatısından sarkıttı. Bunun üzerine Özel Hareket Şube Müdürlüğü'ne bağlı müzakere timi çağrıldı.Yaklaşık 4 saatlik eyleminin ardından T.B., saat 13.00 sıralarında bir polis tarafından yakalanıp, bulunduğu yerden alındı. Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen T.B, gözaltına alınıp, kelepçelenerek, emniyet müdürlüğüne götürüldü. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------İtfaiye, ambulans ve polis araçlarının görüntüsüÖzel harekat aracının görüntüsüBina dış plan görüntüPolis vatandaşları sosyal mesafe için uyarmasıŞahsın çatıda görüntüsüİtfaiyenin hava yatağı açmasıYakınlarının şahsı ikna etme çabasıŞahsın çatıda görüntüsüPolisin şahsı çatıdan içeri almasıŞahsın polisler arasında binadan çıkartılıp araca bindirilmesiDetaylar

HABER: Bülent TATOĞULLARI -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Fırat Nehri'ne devrilen minibüste ölen 2'si çocuk 5 kişi, toprağa verildi

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde, önceki gün Fırat Nehri'ne yuvarlanan minibüste hayatını kaybeden 2'si çocuk 5 kişi için Elazığ'da cenaze töreni düzenlendi. 2 yaşındaki kuzenler Süleyman Kalkan ve Muhammed Dursun İlçin, aynı tabuta konulurken, kılınan namazın ardından cenazeler, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kaza, 2 gün önce, Erzincan'ın Kemaliye ilçesi girişinde bulunan Şırzı Köprüsü'nde meydana geldi. Trabzon'dan Elazığ'a gitmek üzere yolan çıkan Mehmet Dil (62) yönetimindeki minibüs, köprü girişinde kontrolden çıkarak, Fırat Nehri'ne yuvarlandı. Kazada Mehmet Dil, Gülser Dil (59), Şeyma Kalkan (27), Süleyman Kalkan (2) ve Muhammed Dursun İlçin (2) hayatını kaybetti. Kader İlçin (30), Ayşe İlçin (6) ve Kübra Dil (24) de yaralandı. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yaralıların tedavisi devam ederken, 5 kişinin cenazesi, toprağa verilmek üzere Elazığ'daki Mevlana Camii'ne getirildi. Kuzen ve 2 yaşında olan Süleyman Kalkan ile Muhammed Dursun İlçin'in cenazeleri, aynı tabutta alana getirildi. Cenaze törenine Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, eski milletvekili Tahir Öztürk, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze ve ölenlerin yakınları katıldı. Elazığ Müftüsü Selami Aydın tarafından kıldırılan namazın ardından cenazeler, asri mezarlıkta toprağa verildi. 

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Dil'in damadı Suphi Döner, "Kayınbabam, kayınvalidem, baldızım, onun çocuğu ve diğer baldızımızın çocuğu ile birlikte 8 kişi araçtayken Erzincan Kemaliye ilçesinde kaza geçirdiler. Allah bizler başta olmak üzere tüm aileye sabırlar versin. Yaralıların çok şükür hayati tehlikeleri yok" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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