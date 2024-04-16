İkinci yarıda tempoyu arttıran Galatasaray, müsabakanın ikinci yarısına hızlı başladı. Sarı-kırmızılılar, 56. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Peki, 15 Nisan 2024 Alanyaspor- Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Maç özeti

ALANYASPOR- GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Corendon Alanyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmada her iki takım da birçok gol pozisyonu girse de skor üretmeyi başaramadı ve ilk yarı 0-0 eşitlikle tamamladı. Takımlar, müsabakanın ilk yarısında birer kez direğe takıldı.

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Serge Aurier, Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayarak sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi. Yıldız futbolcu, 45 dakika sahada kaldı ve ikinci yarıda yerini Kaan Ayhan'a bıraktı. Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 87'ye yükselterek takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.

FATİH TEKKE NEDEN KART GÖRDÜ?

Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, taca çıkan top sonrası bulunduğu alanı terk ederek yardımcı hakeme doğru gidip itirazlarda bulundu. Tekke, bu itirazları sonucunda karşılaşmanın 19. dakikasında kırmızı kart gördü.