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Corendon Alanyaspor'un 7 maçlık yenilmezlik serisi Galatasaray maçıyla sona erdi

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'a sahasında 4-0 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 4-0 kaybetti. Alanyaspor, bu sonuçla haftayı 42 puanla 10. sırada tamamladı. Alanya ekibinin bu haftaya kadar 4 galibiyet, 3 beraberlik olmak üzere 7 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyordu.

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin takımının bu yenilmezlik serisi Galatasaray maçıyla sona erdi.

Alanyaspor, Süper Lig'de en son 24. haftada deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olmuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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