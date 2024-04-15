Alanyaspor Galatasaray maç kadrosu 11'leri! Galatasaray'ın 11'inde kimler var?
Alanyaspor Galatasaray ilk 11'i! Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. İşte Alanyaspor Galatasaray maçı ilk 11'leri haberimizde!
ALANYASPOR - GALATASARAY 11'LERİ
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Efecan, Oğuz Aydın, Yusuf Özdemir, Ahmed Hassan.
Galatasaray: Muslera, Aurier, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem, Icardi.
MAÇ ÖNCESİ BİLGİLER
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Serge Aurier, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynanacak olan Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayacak ve sarı-kırmızılı forma altında ilk kez sahaya çıkmış olacak.
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Alanyaspor Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak.
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Alanyaspor Galatasaray maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Alanyaspor Galatasaray maçı, Antalya'da, Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak.