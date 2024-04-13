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Alanya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 4 Nisan günü saat 19.30 sıralarında Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erhan D. (23) idaresindeki 07 NCC 66 plakalı araç, Manavgat istikametine seyir halindeyken kavşakta Mehmet Uymaz (32) yönetimindeki 07 BFA 66 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralan motosiklet sürücü Uymaz, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Mehmet Uymaz, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

Öte yandan kazaya ilişkin bir iş yerine ait güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde Erhan D. yönetimindeki aracın, Mehmet Uymaz'ın kullandığı ters yöne giren motosiklete çarptığı anlar yer aldı. Motosiklet sürücüsünün çarpmanın etkisiyle yola savrulduğu anlar da görüntülerde yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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