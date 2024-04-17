Alanya'da halk otobüsünde çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde halk otobüsünün motor kısmında çıkan yangın vatandaşların yangın tüpüyle yaptığı müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, dün gece saatlerinde Kestel Mahallesi Toprakdere Caddesi'ndeki bir halk otobüsünde meydana geldi. Otobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Otobüs şoförü alevleri fark etmesinin ardından otobüsü durdurdu. Alevlere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle yaptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonrasında yangının otobüsün elektrik mekanizmasından çıktığı belirlendi. Ekiplerin soğutma çalışmasının ardından araçta maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA