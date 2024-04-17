Alanya'da tur teknesinde yunus gösterisi

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesindeki turistler, bir anda karşılarına çıkan üç yunusun sürpriz gösterisine hayran kaldı.

Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıkan yerli ve yabancı turistler, yunusların sürprizi ile karşılaştı.

Aniden ortaya çıkan üç yunus, tekneye yaklaşarak yarışmaya başladı. Dakikalarca teknenin yanı başında yüzen yunuslar, ilgiyle izlendi.

Turistlerin alkış ve sevinç çığlıkları ile karşılanan yunuslar, bir süre sonra teknenin yanından ayrıldı.

Tekneye eşlik eden yunusların keyifli anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.