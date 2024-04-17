Alanya'da tur teknesinde yunus gösterisi
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında bir tur teknesinde seyahat eden turistler, beklenmedik bir şekilde üç yunusun gösterisine tanık oldu. Yunuslar, tekneye yaklaşarak yarışmaya başladı ve dakikalarca teknenin yanında yüzdü. Turistlerin alkışlarıyla karşılanan yunuslar, bir süre sonra ayrıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesindeki turistler, bir anda karşılarına çıkan üç yunusun sürpriz gösterisine hayran kaldı.
Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıkan yerli ve yabancı turistler, yunusların sürprizi ile karşılaştı.
Aniden ortaya çıkan üç yunus, tekneye yaklaşarak yarışmaya başladı. Dakikalarca teknenin yanı başında yüzen yunuslar, ilgiyle izlendi.
Turistlerin alkış ve sevinç çığlıkları ile karşılanan yunuslar, bir süre sonra teknenin yanından ayrıldı.
Tekneye eşlik eden yunusların keyifli anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.