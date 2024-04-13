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Alanya'da drift atan sürücüye 58 Bin TL ceza

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Alanya'da drift atıp jandarmaya mukavemet gösteren şahsa 58 Bin TL ceza

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde drift atarken yakalanan ve dur ihtarına uymayıp jandarma ekiplerini peşine takan alkollü sürücü ekiplere mukavemet gösterince gözaltına alındı. Sürücüye 58 Bin 616 TL para cezası uygulanıp ehliyetine 2 yıl el konuldu.

Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı mahallesinde 07 BHZ 048 plakalı Mercedes marka aracı ile drift yapan sürücüye jandarma ekipleri tarafından "Dur" ikazında bulunuldu. Dur ikazına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan şahıs görevini yapan jandarma personellerine mukavemet göstererek hakaret söylemlerinde bulununca göz altına alındı. Yapılan kontrollerde 1.21 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 2 yıl el koyularak toplam 58 Bin 616 TL trafik cezası uygulandı. Araç trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Antalya Alanya Ceza Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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