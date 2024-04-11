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Alanya'da Ters Yöne Giren Sürücüden Şaşırtan Hareket

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Antalya'nın Alanya ilçesinde çevre yoluna ters yöne girip orta şeritte duran bir araç sürücüsü, görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Sürücü, doğru yönde giden sürücülere de tepki gösterdi.

İlginç olay, geçtiğimiz Salı günü Alanya Çevre Yolu'nda yaşandı. Alınan bilgiye göre, sürücüsü belli olmayan bir sürücü, kavşaktan dönüş yapıp ters yöne girdi. Araçların geldiğini gören sürücü, orta şeritte beklemeye başladı. Diğer sürücüleri hayretler içerisinde bırakan sürücünün, doğru yönde giden araç sürücülerine de eliyle tepki gösterdiği görüldü.

O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Alanya Olay Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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