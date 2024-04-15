Alanyaspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Alanyaspor GS maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
Alanyaspor Galatasaray maçı kaç kaç? Trendyol Süper Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Alanyaspor Galatasaray maçı oynanıyor. Alanyaspor Galatasaray maçı kaç kaç merak ediliyor. Alanyaspor Galatasaray canlı maç anlatımı ve Alanyaspor Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?
Alanyaspor Galatasaray maçı 0-0'lık eşitlik ile devam ediyor.
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN
Alanyaspor Galatasaray maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Alanyaspor Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak.
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Alanyaspor Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Alanyaspor Galatasaray maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Alanyaspor Galatasaray maçı, Antalya'da, Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak.