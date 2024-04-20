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Alanya'da Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması Başladı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Akdeniz Bölgesi Hedef Yarışması, 380 metrelik Hıdırellez mevkisinden atlayışlarla başladı. 61 sporcu mücadele ediyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Akdeniz Bölgesi Hedef Yarışması, 380 metrelik Hıdırellez mevkisinden atlayışlarla başladı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından gerçekleştirilen ve Alanya Belediyesinin ev sahipliği yaptığı organizasyonda 61 sporcu mücadele ediyor. Organizasyonun ilk turunda sporcular, yaklaşık 10 dakika havada kaldıktan sonra Kleopatra Plajı'ndaki belirlenen alana iniş yaptı.

THSF Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, gazetecilere, yarışlara farklı illerden katılım olduğunu söyledi.

Sporcuların 380 metre yükseklikten atlayıp, sıfır noktasına iniş yaptığını vurgulayan Yılmaz, "Yarışan 61 sporcudan 20'si yabancı sporcu. Alanya bizim için çok önemli. Burası değer verdiğimiz bir bölge. Çok güzel bir yarışma oluyor." dedi.

Bu yarışların sonunda 10 sporcunun Eskişehir'de yapılacak Türkiye şampiyonasına katılacağını vurgulayan Yılmaz, "Daha sonra mili takımımızı oluşturacağız. En iyi sporcular bu bölgede olduğu için yarışmada büyük bir çekişme var." diye konuştu.

Sporculardan Umut Akçıl da Alanya'nın yamaç paraşütünde hedef dalında bir numaralı bölge olduğunu söyledi.

Yarışma esnasında havada atmosferin heyecan dolu olduğunu anlatan Akçıl, "Gereğini yaptık, hedefe bastık. İyi bir puan elde etmek için hedefin merkezine dokunmak zorundayız. Hedeften uzaklaştığınızda çok kötü puanlar alıyorsunuz, bu da istemediğimiz bir şey oluyor." dedi.

Organizasyon yarın saat 15.00'da Kleopatra Plajı'nda düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

Akdeniz Bölgesi Hıdırellez Türkiye Antalya Alanya Spor Güncel Haberler

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