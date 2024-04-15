Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Galatasaray - Alanyaspor karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Alanya Oba Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Efecan, Oğuz Aydın, Yusuf Özdemir, Ahmed Hassan.
Galatasaray: Muslera, Aurier, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem, Icardi.
AURIER İLK KEZ SAHADA OLACAK
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Serge Aurier, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynanacak olan Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayacak ve sarı-kırmızılı forma altında ilk kez sahaya çıkmış olacak.