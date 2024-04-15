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Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Galatasaray - Alanyaspor karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

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Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Alanya Oba Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Efecan, Oğuz Aydın, Yusuf Özdemir, Ahmed Hassan.

Galatasaray: Muslera, Aurier, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem, Icardi.

AURIER İLK KEZ SAHADA OLACAK

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Serge Aurier, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynanacak olan Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayacak ve sarı-kırmızılı forma altında ilk kez sahaya çıkmış olacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

Köksal Çelik:

Alanya yı yenersek fenerden ses çıkacak iyi izleyin :D

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tamer durmaz:

Hakemler yardım etmeden yenerseniz kutlarım tebrikte ederim yeterki temiz maç alsın gs

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