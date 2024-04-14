- Galatasaray, Alanya'ya geldi

ANTALYA - Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray yarın deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı için Alanya'ya geldi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, özel uçakla saat 18.30'da Gazipaşa Alanya Havalimanı'na ulaştı. Takımı karşılamak için çok sayıda Galatasaraylı taraftar havalimanına geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Galatasaraylı futbolcular daha sonra kamp yapacağı otele geçti.