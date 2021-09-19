Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha faklı bir şekilde girelim' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha faklı bir şekilde girelim"

AA / Lokman Akkaya - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye hareketi öncesi basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye hareketi öncesi basın toplantısında konuştu.

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha faklı bir şekilde girelim

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha faklı bir şekilde girelim

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha faklı bir şekilde girelim

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Lokman Akkaya - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım
Magazin Bergen Bensu Soral Acun Ilıcalı Amelia Hamlin
Spor Arda Turan Halis Özkahya Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Rıza Çalımbay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha faklı bir şekilde girelim' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 13:56:31. #1.17#