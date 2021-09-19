Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha faklı bir şekilde girelim"
AA / Lokman Akkaya - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye hareketi öncesi basın toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye hareketi öncesi basın toplantısında konuştu.