Son dakika haber | Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haber | Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi

23.02.2021 12:23 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:28

Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

Son dakika haber | Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber | Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber | Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber | Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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