Son dakika haber! Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 867 bini geçti
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Son dakika haber! Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 867 bini geçti

05.01.2021 08:29 | Son Güncelleme: 05.01.2021 08:32
Son dakika haber! Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 867 bini geçti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 867 bin 78'e yükseldi.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 867 bin 78'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 68 bin 30 kişi hayatını kaybetti.

Kıtadaki vaka sayısı 2 milyon 867 bin 78'e, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 368 bin 319'a çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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