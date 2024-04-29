Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Afrika pazarında yeni pazar arayışlarına devam ediyor

Ticaret Bakanlığının desteği ile Batı Afrika'da yeni pazar arayışlarını sürdüren Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği'nin Sektörel Ticaret Heyeti, Moritanya'daki temaslarının ardından Senegal'e geçti. Senegal'in başkenti Dakar'da Senegalli halı ithalatçılarıyla bir araya gelerek B2B görüşmelerini gerçekleştiren ve yerinde pazar araştırması da yapan GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan başkanlığındaki heyet, buradaki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Gaziantep'i dünya halı üretiminin başkenti haline getiren Gaziantepli halıcılar, ihracatın sürdürülebilirliğinin geliştirilmesi ve yeni pazar arayışları için hedef olarak seçtikleri Afrika kıtasındaki temasları kapsamında bu kez de Moritanya ve Senagal'i ziyaret ettiler. Depremden sonra yurtdışı faaliyetlerine bir süre ara vermek zorunda kalan halıcılar, Kenya, Tanzanya, Malezya, Avustralya ve Hindistan'a Sektörel Ticaret Heyleri düzenledikten sonra bu kez rotayı Batı Afrika'ya çevirerek Moritanya ve Senegal'i mercek altına aldılar.

"Sürdürülebilir halı ihracatı için dünyanın her noktasına ulaşmaya devam edeceğiz"

Moritanya'daki temaslarını tamamlayan heyet Senegal'de de hedeflerine ulaşarak ülkenin en büyük halı ithalatçılarıyla bir araya geldi. Afrika pazarına yönelik sürdürülen çalışmaları değerlendiren GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan yaptığı açıklamada, "Halı sektörü Türkiye için büyük önem taşıyan, doğrudan ve dolaylı yollardan yüzbinin üzerinde istihdama imkan veren bir sektör. Bizim için kıymetli olan sektörümüzün geleceğini garanti altına almak ve sürdürülebilir ihracatı sağlayabilmek için yürüttüğümüz yeni pazar arayışlarında en önemli hedefimiz 54 ülkeden oluşan Afrika pazarıdır. Afrika, gelişmekte olan ve ülke ihracatı açısından büyüme potansiyeli yüksek bir pazar. Buradaki pazar payımızı arttırmak ve firmalarımızın daha fazla ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlamak için Ticaret Bakanlığımızın desteklediği projelerimizle sürekli sahadayız. Moritanya ve Senegal'e yönelik olarak düzenlediğimiz Sektörel Dış Ticaret Heyetlerimiz başarılı temaslar sağladı. Her iki ülkenin de sektörümüz için ayrı ayrı önemi var. Elbette sık sık bu ülkelere giderek yenilikçi ürünlerimizi tanıtmak ve bu ülke kültürlerini yakından tanıyarak bu kültürlere yönelik üretim gerçekleştirmek işin en doğrusudur. Moritanya ve Senegal temaslarımızı başarılı bir şekilde tamamlayarak ülkemize döndük. Bizleri destekleyen başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere bütün sektör temsilcilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Moritanya'nın başkenti Nuakşot ve Senegal'in başkenti Dakar'daki temaslarını tamamlayan Gaziantepli halıcılar Gaziantep'e döndü. - GAZİANTEP