İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? 24 Nisan'da hava durumu raporlarına göre, ülkemizin büyükşehirlerinde hava durumu nasıl olacak? 24 NİSAN HAVA DURUMU: 24 Nisan'da hava nasıl olacak? Afrika tozları Türkiye'ye mi geliyor?

24 NİSAN'DA İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Batı kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgede yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.