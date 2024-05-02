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Nijerya'da Yakıt Krizi: Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da geçen hafta başlayan yakıt krizi, hayatı olumsuz etkiliyor. Ülkenin birçok şehrinde yakıt istasyonları kapanırken, açık olanların önünde ise uzun kuyruklar oluştu. Yakıt krizi, ülke genelinde hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da geçen hafta başlayan yakıt krizi, hayatı olumsuz etkiliyor.

Ülkenin birçok şehrinde yakıt istasyonları kapanırken, açık olanların önünde ise uzun kuyruklar oluştu.

Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta taksicilik yapan Alaba Oluwole, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir akaryakıt istasyonunda yakıt alamadan 6 saat geçirdiğini belirtti.

Oluwole, yakıt krizi nedeniyle 2 gündür çalışmadığını kaydederek, "Eve ekmek götüremiyorum. Benzin istasyonunda yaşanan kargaşanın ardından satışlar durdu. Herkesin yakıta ihtiyacı var ve sabırları tükendi." dedi.

Yakıt krizi, ülke genelinde hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Yaşanan sıkıntı nedeniyle karaborsada yakıt fiyatları arttı, ulaşım ücretleri zamlandı.

Nijerya Temsilciler Meclisi, devam eden yakıt kıtlığı nedeniyle Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Heineken Lokpobiri'yi çağırmıştı.

Nijerya Ulusal Petrol Şirketinden (NNPC) yapılan açıklamada, ülkedeki sınırlı yakıt mevcudiyetinin lojistik sorunlardan kaynaklandığı ve bu problemlerin giderileceği belirtilmişti.

Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle akaryakıtın neredeyse tamamını ithal ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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