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Hatay'da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düştü

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Kent merkezi ve bazı ilçelerde etkili olan toz taşınımı nedeniyle araçların üzeri tozla kaplandı. Puslu havanın hakim olduğu kentteki toz taşınımının gece azalacağı öngörülüyor.

Hatay'da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düştü.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde etkili olan taşınım nedeniyle araçların üzeri tozla kaplandı.

Puslu havanın hakim olduğu kentteki toz taşınımının gece azalacağı öngörülüyor.??

Kaynak: AA / Güncel

Kuzey Afrika Afrika Hakim Hatay Çevre Hava Durumu Sağlık Güncel Haberler

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