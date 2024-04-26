Netflix Türkiye, 80'den fazla şirketle iş birliği yaparak zengin içerik kütüphanesi oluşturdu

Netflix Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Mavili, Türkiye'de 80'den fazla yapım ve dağıtım şirketiyle iş birliği yaparak zengin bir içerik kütüphanesi oluşturduklarını ve bu süreçte 13 binden fazla sektör çalışanına istihdam sağladıklarını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, lider eğlence platformu Netflix Türkiye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kreatif Endüstriler Meclisi tarafından düzenlenen, iki gün sürecek Kreatif Ekonomi Zirvesi'nin bugünkü programına katıldı.

Kamu ve özel sektör temsilcilerinden, akademisyenlere ve kreatif endüstrilerde öne çıkan isimlerin ağırlandığı Ankara'da düzenlenen zirveye, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ata Kavame, TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkan Yardımcısı Berat Kuzu ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay katıldı.

Netflix Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Mavili, burada yaptığı konuşmada, son yıllarda film ve dizi sektöründeki üretimin arttığını belirterek "Netflix olarak amacımız, üyelerimizi çeşitli tür ve formatlardaki en iyi yapımlarla buluşturmak. Bu doğrultuda Türkiye'de 80'den fazla yapım ve dağıtım şirketiyle iş birliği yaparak zengin bir içerik kütüphanesi oluşturduk. Bu süreç, 13 binden fazla sektör çalışanı için istihdam yarattı. Bu önemli bir başarı ama daha fazlasını yapmaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"Yerli yapımların kapsama alanı genişledi"

Türkiye'nin güçlü kreatif sektörü sayesinde uzun yıllardır birçok ülkeye içerik ihraç edildiğini kaydeden Mavili, Netflix ile bu erişimin daha da genişlediğine işaret ederek "Dünya genelinde yaptırdığımız bir araştırmaya göre, Netflix üyeleri, üyemiz olmayan kişilere göre Türk yapımlarını yüzde 50 oranında daha fazla izliyor. ABD'de bu oran, yüzde 100'e yaklaşıyor. Başka bir deyişle, artık geçmişte Türk yapımlarına ilgi duymayan kitlelere de ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mavili, bu geniş erişimin Türkiye'ye kültürel ve ekonomik açıdan katkı sağladığını, bulundukları ülkelerde Netflix'teki Türk yapımlarını izleyen üyelerin Türkiye'yi ziyaret etme isteklerinin 2,6 kat arttığını, Türkçe öğrenme isteklerinin ise 4,6 katına çıktığını vurguladı.

Panelde, sektörün geleceğine yapılan yatırımların önemine işaret eden Mavili, şunları kaydetti:

"Netflix olarak Türkiye'de senaryo yazarlığından yaratıcı yapımcılığa kadar çeşitli alanlarda ücretsiz eğitim programları düzenliyoruz. Son olarak Ankara Bilim Üniversitesi ile iş birliği içinde görsel efekt konusunda yeni yetenekler yetiştirecek bir ders açtık. Sektörümüzün geleceğe çok daha güçlü adımlarla ilerleyeceğine inanıyoruz."