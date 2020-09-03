Son dakika haber | Adana'da evde çıkan yangın hasara yol açtı
Son dakika gündem haberi... Adana'da bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
03.09.2020 22:01 | Son Güncelleme: 03.09.2020 22:04
Adana'da bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın son katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangın sonucu evde hasar meydana geldi.
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Kaynak: AA