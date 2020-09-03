Son dakika haber | Adana'da evde çıkan yangın hasara yol açtı
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Son dakika haber | Adana'da evde çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika gündem haberi... Adana'da bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Son dakika haber | Adana'da evde çıkan yangın hasara yol açtı
03.09.2020 22:01 | Son Güncelleme: 03.09.2020 22:04

Adana'da bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın son katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

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Kaynak: AA

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