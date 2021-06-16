Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti.

NATO Zirvesi'nin ardından Azerbaycan'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarını sürdürüyor. Dün Şuşa'yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de başkent Bakü'de temaslarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı