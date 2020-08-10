Son dakika güncel: Baltimore'da doğal gaz patlaması: 1 ölü
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Son dakika güncel: Baltimore'da doğal gaz patlaması: 1 ölü

Son dakika haberine göre ABD'nin Baltimore kentinde meydana gelen şiddetli patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Son dakika güncel: Baltimore'da doğal gaz patlaması: 1 ölü
10.08.2020 18:57 | Son Güncelleme: 10.08.2020 20:22

ABD'nin Baltimore kentinde meydana gelen şiddetli patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinin Reisterstown Yolu yakınlarında 3 evin bulunduğu bölgede patlama meydana gelmişti. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralanmış, çocukların da aralarında bulunduğu 5 kişi ise enkaz altında mahsur kalmıştı. Baltimore İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, patlamada yaralı olarak kurtarılan 1 kadının hayatını kaybettiği, diğer 2 yaralının ise durumunun kritik olduğunu aktardı. İtfaiye, enkaz altında sadece 1 kişinin kaldığını ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Baltimore İtfaiyesi, patlamanın nedeninin doğal gaz olduğunu duyurdu.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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