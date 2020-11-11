Son Dakika | DHA YURT BÜLTENİ - 8

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Son dakika haberlerine göre İkna çalışmasıyla 1'i gri kategorideki 2 PKK'lı terörist teslim olduMARDİN'de, polis ekiplerince yapılan ikna çalışmasıyla 1'i gri kategoride aranan PKK'lı 2 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda teslim olduMardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube...

İkna çalışmasıyla 1'i gri kategorideki 2 PKK'lı terörist teslim oldu

MARDİN'de, polis ekiplerince yapılan ikna çalışmasıyla 1'i gri kategoride aranan PKK'lı 2 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK'lı teröristlerin teslim olmalarına yönelik ikna çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda çalışma yürüten ekipler, 1'i İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar listesi'ndeki gri kategoride yer alan 2 PKK'lı teröristin teslim olmalarını sağladı. İkna edilen teröristler, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan 2 PKK'lı teröristin, Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları sürüyor.

Selim KAYA/MARDİN,

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ADANA AÇIKLARINDA TANKERLE ÇARPIŞAN BALIKÇI TEKNESİ ALABORA OLDU; 4 ÖLÜ, 1 KAYIP (5)- YENİDEN

ADANA'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı tankerle çarpışan balıkçı teknesindeki 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise kayboldu. Kayıp balıkçıyı için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.Mersin'den gece saatlerinde denize açıldıktan sonra Karataş açıklarına gelen balıkçı teknesiyle sabaha karşı iletişim koptu. Metin Bütün, Volkan Vural, Fevzi Yardımcı, Recep isimli kişi ve ismi öğrenilemeyen Suriyeli bir kişinin içinde bulunduğu tekne, bir süre sonra diğer balıkçılar tarafından alabora olmuş halde buldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada, balıkçı teknesinin Yunan bayraklı bir tankerle çarpıştığı belirlendi. Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla balıkçılardan 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp diğer kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.VALİLİK AÇIKLAMA YAPTIAdana Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "11 Kasım saat 05.50'de Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı bir balıkçı teknesi çarpışmıştır. Alınan bilgi üzerine bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri, kaybolan 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşmış olup, arama kurtarma faaliyetleri halen devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz" denildi.'GEMİLERİN DİKKATLİ OLMASI GEREK'Bölgede balıkçılıkla geçimini sağlayan Şeref Türün, gemilerin bazen tekneleri fark edemediğini ve böyle bir felaketin yaşandığını kaydederek, "Gemilerin dikkat etmesi lazım, çünkü balıkçı tekneleri çapa atıyor, çok yoruluyorlar, bunun sonucunda teknede dinleniyorlar. Başımıza ilk defa gelen bir şey" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİCan ÇELİK- Sefa ÜNAL/KARATAŞ (Adana),

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Ege Denizi'ndeki deprem, çadırkentteki depremzedeleri korkuttu

EGE Denizi'nde Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem, İzmir'de de hissedildi. İzmir'deki çadır kentlerde kalan depremzedeler, ilk günkü korkuyu yaşadıklarını söyledi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi olarak açıkladığı deprem, saat 09.49'da meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan depremin karaya olan en yakın noktası, 18.09 kilometre ile İzmir'in Menderes ilçesi olarak ölçüldü. Deprem Aydın'ın yanı sıra İzmir'in kıyı ilçeleri ve kent merkezinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ican ve mal kaybı yaşanmadı.'KENDİMİ ÇADIRIN DIŞINA ATTIM'İzmir'deki çadır kentlerde kalan ve sarsıntıyı hisseden bazı depremzedeler de, büyük korku yaşadı. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki çadır kentte kalan depremzedelerden Birgül Kanlıada, "Depremi hissetim. Yer gitti geldi resmen. İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde evim hasar gördü, penceremin etrafı çatladı, korkudan giremiyorum. Psikolojik durumum bu nedenle çok kötü. Korkuyorum. Başka da bir şey hissetmiyorum. Depremden sonra çadırdan kendimi dışarı attım" dedi.Çadır kentte yaşayan bir diğer kişi Sevim Gülsoy da, 4,8'lik depremde epey sallandıklarını belirtip, "6 yaşında oğlum var. İkimiz de korktuk. Depremden dolayı korkumuz çok büyük. Devletimizden Allah razı olsun buradaki çadır kentte bize iyi bakıyorlar ama böyle nereye kadar gidecek bilmiyorum. Eve dönmeye kokuyorum. Kemalpaşa'da evim ve oraya dönemiyorum. 6 yaşında oğlumla birlikte buradayız, hala depremler oluyor ve çok korkuyoruz" diye konuştu.'ÇOCUKLAR ÇADIR SALLANDIĞINDA BİLE KORKUYOR'İbrahim Göğebakan ise, "Çadırda yaşamak çocuklar için zor oluyor, üşüyorlar. Ancak genelde halimize şükrediyoruz. Burada bize bakıyorlar, ilgileniyorlar. Psikolojik olarak zor bir dönemden geçiyoruz. İnsanların ister istemez psikolojisi bozuldu ama inşallah atlatacağız. Çocuklar çadır sallandığında bile korkuyor. 'Sanki çadır yıkılacak' diyorlar. Yaşadıkları depremin korkusundan çadırın yıkılacağını bile düşünüyorlar. Onlara çadırın yıkılmayacağını anlatmaya çalışıyorumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Çadırkentten görüntü-Çadırkentte oyun oynayan çocuklardan görüntü-Depremzedelerle röp.Genel ve detay görüntüler

Haber: Davut CAN - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Ata, operada anıldı

Antalya Devlet Opera ve Balesi (Antalya DOB), Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde 'Atatürk'ün Anma Konseri' düzenledi.Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ve müzik düzenlemeleri Gürhan Keser tarafından hazırlanan konser, 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Konserde Antalya DOB koro ve orkestrası ile solist sanatçılar soprano Serap Demirhan Işık ve Gizem Şener, tenor Burak Pektaş, bariton Erdi Can Aybaş sahne aldı. Koroyu şef Mahir Seyrek yönetti.Dünyaca ünlü besteci G. Puccini'nin eserlerinin seslendirilmesinin ardından Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türkülere de yer verildi. Solistler 'Kırmızı Gülün Adı Var', 'Kimseye Etmem Şikayet', 'İzmir'in Kavakları', 'Çalın Davulları', 'Fikrimin İnce Gülü', 'Çökertme', 'Efem', 'Yemen Türküsü', 'Bülbülüm Altın Kafeste', 'Vardar Ovası'nı orkestra eşliğinde yorumladı.Atatürk'ün hayatını anlatan videoların perdeye yansıtılmasıyla desteklenen konser, koronun, besteci A. Adnan Saygun'un 'Sensin Kerim' adlı oratotoryosunu seslendirmesi ve selam duruşuyla sona erdi. Konser bitimiyle solistler, orkestra ve koro üyeleri alkış yağmuruna tutuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Saygı duruşu ve sahnedeki sanatçılar ile izleyenlerin alkışlarıKonserden ikili, koro konserlerinden görüntülerSahne arkasındaki barkovizyonda Atatürk slaytlarıDetaylar

HABER-KAMERA: Yusuf DEMİR/ANTALYA,

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Misis Antik Kenti'nde sonbahar kazısı sona erdi

ADANA'da Misis Antik Kenti'nda 8 yıldır yürütülen ve 7 bin yılık tarihi gün yüzüne çıkartan kazıda, sonbahar çalışmaları sona erdi. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 7 bin yıllık tarihi bulunan, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine şahitlik eden Misis Antik Kenti'ni Adana'nın simgesi haline getirmek istediklerini kaydetti.Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Belediyesi tarafından Misis'te restorasyon çalışmaları devam eden Kervansaray yolu, Doğu-Batı su değirmenleri, Lokman Hekim Camisi, 8 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izninde devam eden Misis Antik Kenti kazısını, Pisa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Giovanni Salmeri başkanlığında ki kazı ekibiyle birlikte tanıttı. Misis Antik Kenti Tarihi Kentler Birliği tarafından 'Proje Dalında Birincilik', ve 'Başarı' ödülüne de layık görülürken 45 gün süren 'Sonbahar' kazısının sona erdiği, diğer kazıların İlkbahar mevsiminde başlayacağı öğrenildi.'ADANA'NIN SİMGESİ OLACAK'Başkan Kocaispir, kazıda sona gelindiğini belirterek, "Bu bölge son derece kıymetli. Yüreğir Belediyesi olarak bu kazılara 2012 yılından bu yana destek veriyoruz. Kervansaray'ın arkasındaki kazılar dikkate alındığında burası artık ortaya çıkmış durumda. En son Kervansaray'ın Selçuklular döneminde inşa edildiğini ve Osmanlı döneminde üzerine bir takım ilaveler yapıldığını düşünüyoruz. Tiyatro'nun ortaya çıkartılmasıyla ilgili kazılar devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda Yüreğir ve Adana'nın değil tüm Türkiye'nin ilgiyle takip ettiği, heyecan duyduğu alandan bahsediyor olacağız. Misis çok önemli anlamlar ifade ediyor. Hep beraber Misis Antik Kenti'ni Adana'nın simgesi haline getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.'AMACIMIZ KEŞFEDİLMESİNİ SAĞLAMAK''Sonbahar' kazısının artık sona geldiğini söyleyen Başkan Kocaispir, "Sonbahar kazıları 45 günlük süreydi. İtalyan kazı ekibimiz artık veda ediyor. İnşallah İlkbahar'da kazılarımız kaldığı yerden devam edecek. Bizim hedefimiz Misis'i turizm destinasyonu açısından cazibe merkezi haline getirmek. Burayı insanların keşfetmelerini sağlamak. Bir bakımdan tarihi İpekyolu üzerindeyiz. Adana'nın sadece gurme turizmden, kebaptan ibaret olmadığını vurguladık. Farklı turistik unsurlarında barındığı bölge olmasını canı gönülden istiyorum" ifadelerini kullandı.'ÇOK MUTLUYUZ'

Pisa Üniversitesi'nden Kazı Başkanı Prof. Dr. Giovanni Salmeriyse son kazılarında 2 odalı bir ev ile çok sayıda tencere bulduklarını belirterek, "Sur bulduk. 100 metrelik sulama kanalı ve çok güzel bir taş bulduk. Bu Demir Çağ'ına ait. Biz çok mutluyuz, kazı çok iyi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı