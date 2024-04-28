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Mazıdağı Fosfat Spor Bölgesel Amatör Lig 9. Grup Şampiyonu

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Mazıdağı Fosfat Spor, Bölgesel Amatör Lig 9. Grup'ta şampiyonluğunu ilan etti. Takım, 22. haftada Şırnak Petrol Spor'u 2-1 mağlup ederek liderliğini garantiledi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup'ta şampiyon Mazıdağı Fosfat Spor oldu.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 9. Grupta mücadele eden temsilcimiz Mazıdağı Fosfat Spor Lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligin 22. haftasında lider Mazıdağı Fosfat Spor, Şırnak Petrol Spor'u konuk etti. Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Mazıdağı Fosfat Spor rakibini 2-1 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

TFF 3. Lig'e yükselen Mazıdağı Fosfat Spor, bu sezon oynadığı 22 karşılaşmada 20 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Fosfat Spor, oynadığı 22 maçta rakip fileleri 67 kez sarsarken kalesinde 11 gol gördü. 13 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

Lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Fosfat Spor, önümüzdeki sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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