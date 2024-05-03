Cizrespor Kulüp Başkanı ve Taraftarlar Anjiyo Ünitesi İstedi

Şırnak'ta Cizrespor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç ve bazı taraftarlar ilçedeki hastaneye anjiyo ünitesi kurulmasını istedi.

Sefinç ve bazı taraftarlar ilçede 1 Mayıs'ta geçirdiği kalp krizi sonucu 39 yaşında hayatını kaybeden eski Cizrespor Kulüp Müdürü Cengiz Şeremet'in mezarı başında bir araya geldi.

Gazetecilere açıklama yapan Sefinç, kalp krizi sonucu yaşanan ölümlerin önüne geçilmesi, kalp ve damar hastalıklarının teşhisi ve acil müdahale yapılabilmesi için ilçedeki hastaneye anjiyo ünitesi kurulmasını istediklerini söyledi.

Sefinç, Şırnak Cizre Dr.Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne anjiyo ünitesi kurulması halinde hasta sevkinin de önüne geçilmiş olacağını ifade etti.

Taraftarlar adına açıklama yapan Bahattin Sabuncu, çevre ilçe ve köylerden her gün çok sayıda hastanın sağlık hizmeti için Cizre'ye geldiğini belirterek, hastanede anjiyo ünitesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.