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Şırnak'ta yasa dışı silah imalatı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

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Şırnak'ta yapılan operasyonda yasa dışı silah imalatı ve kaçakçılığı yaptığı tespit edilen organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta yasa dışı silah imalatı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cizre ile İdil Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı silah imalatı ve kaçakçılığı yaptığı tespit edilen organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda silah imalathanesinde 22 ruhsatsız av tüfeği, 136 av tüfeği mühimmatı, 1 uçaksavar mermisi, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, piyade tüfeği, 6 şarjör, 40 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 1 makineli tabanca, 2 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 4 bin 200 kurusıkı tabanca mühimmatı, 1016 tabanca şarjörü, 218 tabanca kabzası, 16 tabanca yayı, 30 kabza pimi ve 70 silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Ekipler, aralarında suç örgütü liderinin de olduğu 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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