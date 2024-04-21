Şırnak'ta Hafif Ticari Araç ile Kamyonet Çarpıştı: 2 Ölü, 3 Yaralı

Şırnak'ta hafif ticari aracın kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çevreyolu Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kavşağında refüjdeki ağaca çarparak yolun karşı tarafına geçen Hasan Külahçı idaresindeki 34 FGJ 258 plakalı hafif ticari araç, M.B. yönetimindeki 73 AAV 113 plakalı Volkswagen marka kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücüler ile Yakup Y, Emre Y. ve Duran Özkan, ekipler tarafından araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi. Hafif ticari araç sürücüsü Külahçı ile araçtaki Duran Özkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle 2 saat trafiğe kapanan yol, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. - ŞIRNAK