Şırnak'ta 3 Milyon TL Değerinde Kaçak İlaç Operasyonu
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 3 milyon TL değerinde kaçak ilaç ele geçirildi ve 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından halk sağlığını ve hayatını tehlikeye atan ilaç kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 3 milyon TL değerinde kaçak ilaç ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Şırnak'ta ilaç kaçakçılığı yapan organizatörlere yönelik Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenlendi. 2 farklı adrese yönelik yapılan teknik takip ve incelemenin ardından piyasaya sürülmeye hazır 3 milyon TL değerinde, 2 bin 240 adet iltihap hapı, 398 adet anestezi hapı, bin 500 adet romatizma hapı, 2 bin 410 adet diyabet hapı, 950 adet kalp hapı, 2 bin 3820 adet epilepsi hapı, 5 bin 260 adet tansiyon hapı, 3 bin 65 adet insülün hapı, bin 106 adet kan sulandırıcı hap, 3 bin 750 adet vitamin hapı, 14 bin 792 adet bağışıklık sistemi onarma hapı, 4 bin 900 adet troid ilacı, bin 120 adet sinir sistemi hapı, bin 170 adet enfeksiyon ilacı, 780 adet şeker hapı, 500 adet bağırsak hapı, 2 kutu sara ilacı şurubu, 84 tablet kan basınç dengeleyici hap, 350 adet sara hapı, 112 tablet kan pıhtılaştırıcı hap, 100 adet organ onarıcı hap, 1 kutu kemik ilacı, 4 paket prostat hapı, 360 adet mide ilacı, 422 adet ilaç kutusu ele geçirildi.
2 farklı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK