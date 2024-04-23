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Şırnak'ta Barajlarda Hayalet Ağ Temizliği Yapıldı

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Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Uludere ilçesinde öğrencilere eğitim verildi ve Uludere Barajı'nda hayalet ağ temizliği yapıldı. Vali Cevdet Atay, temiz suların önemine vurgu yaparak, balıkçıların ve avcıların doğayı koruması gerektiğini belirtti.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde barajlarda hayalet ağ temizliği yapıldı.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Şırnak İli Hayalet Av Araçları ve İstilacı Türler Farkındalık Projesi" kapsamında Uludere ilçesinde öğrencilere eğitim varidi. Eğitimin ardından Uludere Barajı'nda hayalet ağ temizliği etkinliği yapıldı.

Vali Cevdet Atay, barajlar ve suların ne kadar temiz tutulursa karşılığının o kadar hızlı alınacağını söyledi. Bütün meselenin insana dayandığını belirten Vali Atay, "İnsan, bir yerden karşılık alıyorsa orayı kollamak korumak zorundadır diye düşünüyorum. Şu an aramızda olan öğrencilerimiz bu bilinçle yetişecek, bizim avcılarımız bu bilinçte olacak, balık üreticilerimiz bu bilinçte olacak. Avladıktan sonra av malzemelerini oraya bırakmayacaklar. Bunlar canlılar için bir tehlike arz ediyor. Öncelikle üzerinde durmamız gereken balıkçılarımızın, avcılarımızın insanımızın bizi doyuran denizlere, barajlara sulara iyi bakmak ve kirletmemeleri. İnşallah gençlerimiz bu farkındalık projesinden örnek alırlar. Balıkçılarımız da aynı şekilde buna riayet ederler" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin ise ilde 32 farklı balık türünün yaşadığını ifade etti. Sezgin, nesli tükenme tehlikesi altında olan Leopar Sazan'ının da Dicle Nehri'nde bulunmasıyla birlikte iç su balıkların biyo-çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla farkındalık eğitimleri düzenlendiğini, hayalet ağları ve av araçlarını sulardan temizlediklerini dile getirdi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve İl Emniyet Müdürü Celal Dalman'da katıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Uludere Şırnak Balıkçılık Tarım Çevre Doğa Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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