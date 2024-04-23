Üye Girişi
Haberler

Şırnak'ta yapılan operasyonlarda 57 kişiye adli işlem yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta bir hafta boyunca yapılan asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 57 kişiye adli işlem yapıldı. Operasyonlarda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzemeler ve kaçak cep telefonları ele geçirildi.

Şırnak'ta bir hafta boyunca yapılan asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 57 kişiye adli işlem yapıldı. .

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına bir hafta da 40 operasyon düzenlenerek, uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeye el konuldu. Operasyonlarda, piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan kaçak cep telefonları ele geçildi.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 12,65 gram metamfetamin, 10,64 gram eroin, 50,41 gram esrar, 7 adet sentetik ecza, 6 bin 935 paket sigara, 227 adet elektronik sigara, 213 kilo kaçak tütün, 200 paket elektronik sigara tütünü, 12 bin 400 adet makaron, 3297 adet emtia (kol saati, makyaj malzemeleri, termos), 22 adet cep telefonu, 26 kilo kaçak çay ele geçirildi.

57 kişi hakkında adli işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Şırnak 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Üsküdar- Samandıra metro hattı neden çalışmıyor? Üsküdar- Samandıra metro hattında kaza mı oldu? Şevket Çoruh'a Arka Sokaklar'a geri mi dönüyor? Arka Sokaklar'a ne zaman geri dönecek? 1 Mayıs'ta Taksim meydanında kutlama yapılacak mı? Vali açıklama yaptı mı? 24 Nisan'da okullar tatil mi? 24 Nisan tatil mi? 24 Nisan'da okullar tatil olacak mı? ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ MAÇI: ZTK maçı ne zaman, nerede oynanacak? Ankaragücü- Beşiktaş maçı izle! 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı açık mı? 1 Mayıs kutlamalarına izin verilecek mi? İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç öldü mü? Hasan Kılıç neden öldü, kaç yaşındaydı? Hasan Kılıç kimdir? İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç nereli, kaç yaşında? MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR? Motorine ne kadar indirim geliyor? GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! Müge Anlı'da büyük yüzleşme! Kocasını terk edip büyüttüğü üvey oğluyla kaçan kadın ne dedi, olay ne? Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik neden kavga etti, olay ne? ARTO BİLE AYIRAMADI! Devlet Bahçeli ve Mehmet Şimşek arasında gerginlik! Mehmet Şimşek ilk açıklamasında ne dedi? "Yerel halk" tartışması ne? Cem Yılmaz kaç yaşında? Cem Yılmaz'ın uzun yaşama sırrı ne? Mustafa Kemal Atatürk'ün ÇOCUKLAR için söylediği sözler! Atatürk, çok sevdiği çocuklara ne dedi? Üsküdar- Samandıra metro hattında arıza! M5 METRO ARIZALI MI? Üsküdar metrosunda ne arıza var, ne zaman giderilecek?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title