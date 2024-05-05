Şırnak'ta düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu'na 40 yetişkin katıldı

81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 11'inci Yeşilay Bisiklet Turu'nda Şırnak'ta 40 yetişkin bisikletçi, "Sağlıklı, yaşam boyu birlikte kalıcılık" sloganıyla katıldı.

Türkiye genelinde 11.'si düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu, Şırnak'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yeşil Şırnak İl Temsilciliği'nin işbirliği ile 40 yetişkin bisikletçinin katılımıyla gerçekleşti. Ömer Kabak Meydanı'ndan başlayan bisiklet turu, Kent Meydan'ında sona erdi. Bisikletçiler "Sağlıklı, yaşam boyu birlikte kalıcılık" sloganı ile pedal çevirdi.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, ülkenin sarsılamaz bütünlüğü, sağlam vücut ve kafalarla olacağını dile getirdi. Bu nedenle bisiklet sporunun son derece faydalı bir spor olduğunu belirten Ayan, "Bisiklet sporu, her biriye hitap eden, beyine, içeriye, kaslarımıza hitap eden bir spor dalı. Biz burada bunu teşvik etmeyi hedefliyoruz. İnşallah bisiklet sporunu daha geniş alanlara yayacağız" dedi.

Şırnak Yeşilay Şube Başkanı Mahsun Çağın, Yeşilay ilişkileri ile mücadele alanında hizmet veren kamu ilişkilerinde bir dernek yoluyla her alanda müdahil olan, her alanda kendini gösteren bir cemiyet olduğunu söyledi.

Bağımlılıkla mücadeleyi spor ile güçlendirerek, spor ile daha iyi bir hale getirmek için gerekeni yaptıklarını belirten Çağın, bugünde bu enerjiyi insanlara göstermek için bu etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

Etkinliğe, Yeşilay gönüllüleri ve 40 bisikletçi katıldı. - ŞIRNAK