Cizre Diclespor Şırnak U18 Gelişim Ligi Şampiyonu
Cizre Diclespor, Şırnak U18 Gelişim Ligi'nde şampiyon olarak Süper Amatör Lige yükselme Play Off müsabakalarında oynamaya hak kazandı.
Şırnak U18 Gelişim Ligi Şampiyonu Cizre Diclespor, 1960 Silopisporu 4-2 yenerek Süper Amatör Liginde de şampiyon olup BAL ligine yükselme Play Off müsabakalarında oynamaya hak kazandı.
Geçtiğimiz hafta Şırnak U18 Gelişim Liginde Şırnak Petrolspor'u 2-1 yenen Cizre Diclespor, Şırnak Süper Amatör Liginde de 1960 Silopispor'u 4-2 yenerek şampiyon oldu. Şırnak U18 ve Şırnak Süper Amatör Lig şampiyonu Cizre Diclespor, Mardin'de oynanacak olan BAL ligine yükselme Play-Off müsabakalarında oynamaya hak kazandı. - ŞIRNAK