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Şırnak'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

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Şırnak'ta yapılan operasyonda suç liderinin de aralarında bulunduğu 7 kişi silah kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şırnak'ta silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda suç liderinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 4-17 Nisan tarihlerinde İdil ve Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 1 adet silah imalathanesi, 22 adet ruhsatsız av tüfeği, 136 adet av tüfeği mühimmatı, 1 adet uçaksavar mermisi, 2 adet Kalaşnikov piyade tüfeği, 6 adet Kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü, 40 adet Kalaşnikov piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet makineli tabanca, 2 adet tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 4 bin 200 adet tabanca mühimmatı, 122 adet kurusıkı tabanca mühimmatı, bin 16 adet tabanca şarjörü, 218 adet tabanca kabzası, 16 adet tabanca yayı, 30 adet kabza pimi, 70 adet silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Operasyonda suç liderinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarma işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şırnak Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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