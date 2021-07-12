Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kadıköy'deki kiliseye saygısızlık) Benzer hadiseler gibi bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız"
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kadıköy'deki kiliseye saygısızlık) Benzer hadiseler gibi bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız"

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. (5)

Erdoğan: "Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanı, asırlar boyunca hatırlanacak ve dersler çıkartılacak tarihi bir dönüm noktasıdır."

Erdoğan: "Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum."

Erdoğan: "İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı birliğimize, beraberliğimize yönelik bir provokasyon olarak görüyorum."

Erdoğan: (Kadıköy'deki kiliseye saygısızlık) Benzer hadiseler gibi bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız."

Erdoğan: "Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC'de olacağız. Tüm dünyaya, KKTC'nin hak ve adalet arayışında en güçlü şekilde yanında olduğumuzun mesajını da vereceğiz."

Erdoğan: "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor."

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kadıköy'deki kiliseye saygısızlık) Benzer hadiseler gibi bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız'
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kadıköy'deki kiliseye saygısızlık) Benzer hadiseler gibi bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız'
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kadıköy'deki kiliseye saygısızlık) Benzer hadiseler gibi bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız'
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kadıköy'deki kiliseye saygısızlık) Benzer hadiseler gibi bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kadıköy'deki kiliseye saygısızlık) Benzer hadiseler gibi bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız" - Haberler
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