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İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri Tutuklamalara Tepki Gösterdi

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İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, 1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek isteyen 50 kişinin tutuklanmasına tepki gösterdi. Grup, Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya gelerek tüm siyasi tutsaklara özgürlük talebinde bulundu.

(İSTANBUL) - İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, 1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek isteyen 50 kişinin tutuklanmasına ilişkin; "Taksim'e yürümek istediği için gözaltına alınan arkadaşlarımız, milyonların insanca yaşam talebine sahip çıkmıştır. Eşit, özgürce ve kardeşçe yaşanacak yarınlar talebine sahip çıkmıştır. Tutuklanan arkadaşlarımızın talebi hepimizin talebidir. Taksim'i de arkadaşlarımızı da alacağız" açıklamasını yaptı.

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, 1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek istedikleri için tutuklanan 50 kişiye ve tüm siyasi tutsaklara özgürlük talebiyle Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya geldi.

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri ortak basın açıklamasında şunlar yer aldı:

" 1 Mayıs'ta İstanbul'da iki ayrı fotoğraf ortaya çıkmıştır. Bir yanda korkunun, bir yanda direnişin fotoğrafı vardır. Ümüklerine çökülmeye çalışılan işçilerden, özgürlüklerini savunan kadınlardan, geleceklerini ellerine almak isteyen öğrencilerden, inancına ve kültürlerine sahip çıkanlardan, doğasının ranta peşkeş çekilmesine karşı olanlardan, geriye atacak bir adımı kalmamış emeklilerden, iktidarın soykırımcı İsrail'e karşı Filistin halkının yanında olmasından korkanlar, İstanbul'da adı konulmamış bir OHAL ilan etmiştir.

"İNSANCA BİR YAŞAM MÜCADELESİNİN KARŞISINA KURULAN HER BARİKAT KARŞISINDA DİRENİŞİ BULMUŞTUR"

Bu korku iktidarın, açlık ve sefalete mahkum etmeye çalıştığı milyonlardan, sıtmayla ölüm arasında sarkaca çevirdiği yaşamlarımızdaki öfkeden, bu öfkenin 1 Mayıs'tan Taksim'de yan yana olmasından duyduğu korkudur. O gün Bozdoğan Kemeri'nin altında kurulan barikat, sarayın bu halktan ve onun ayağa kalkma ihtimalinden duyduğu korkuyu örtemez. İnsanca ve onurlu bir yaşam mücadelesinin karşısına kurulan her barikat karşısında direnişi, halkın ve yoksulların öfkesini bulmuştur.

Taksim'e yürümek istediği için gözaltına alınan arkadaşlarımız, milyonların insanca yaşam talebine sahip çıkmıştır. Eşit, özgürce ve kardeşçe yaşanacak yarınlar talebine sahip çıkmıştır. Tutuklanan arkadaşlarımızın talebi hepimizin talebidir. Taksim'i de arkadaşlarımızı da alacağız."

Tutuklanan 50 kişiden 25'inin öğrenci olduğu açıklanmıştı. Tutuklanan öğrencilerle beraber Taksim'e yürümek isteyen bir kadın öğrenci, tutuklamalara ilişkin şunları söyledi:

"TÜM ARKADAŞLARIMIZI ALANA KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

"Bizler üniversiteliler olarak kayyum rektörlere, geleceksizliğe, güvencesiz ve yetersiz yurtlara, kariyerizme karşı tüm ezilenlerin mücadele alanı olan Taksim'e özgürlüğümüz, bedenlerimiz, beslenme ve barınma haklarımız için yürüdük. Sadece tutuklanan 50 devrimci değil, hepimiz oradaydık ve hepimiz önümüze dikilen barikatların üzerine yürüdük. Bugün bizlere saldıranlar bilsin ki, tutuklanan 50 arkadaşımızın adını sokak sokak, kampüs kampüs, meydan meydan yükseltmeye devam edeceğiz. Ne ev baskınlarınız, ne gözaltılarınız, ne tutuklamalarınız bizleri yıldırabilir. Tüm arkadaşlarımızı alana kadar mücadelemiz devam edecek."

Kaynak: ANKA / Güncel

Demokrasi İstanbul Kadıköy 1 Mayıs Taksim İnsan Hakları Politika Güncel Haberler

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