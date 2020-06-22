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Son Dakika: Afet bölgesinde binlerce dönüm tarım arazisi sular altında...

Gelen son dakika haberine göre Bursa'da sel felaketinin yaşandığı Kestel ilçesinde binlerce dönüm tarım arazisi de sular altında kaldı.

Son Dakika: Afet bölgesinde binlerce dönüm tarım arazisi sular altında...
22.06.2020 10:43 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:17

Bursa'da sel felaketinin yaşandığı Kestel ilçesinde binlerce dönüm tarım arazisi de sular altında kaldı. Meyve bahçelerinde sel suları ağaçların boyunu aşarken, ekili sebzelerin tamamı sel suları altında kaldı.

Dün akşam saatlerinde başlayan 5 kişinin hayatını kaybetmesine, bir kişinin de kaybolmasına sebep olan sel felaketi önüne ne kattıysa sürükledi. 130 haneli Dudaklı köyünde tüm ev ve işyerleri selden etkilenirken, onlarca araç da sürüklendi

Dudaklı Köyü'nün tarım arazileri selden en çok etkilenen alanlar oldu. Şeftali, armut, ayva ve elma bahçelerini sel suları bastı. Her türlü sebzenin yetiştiği verimli tarım alanlarındaki afet görüntüleri ise havadan görüntülendi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin inceleme yapmak üzere Kestel ilçesine gelecekleri öğrenildi - BURSA

Kaynak: İHA

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