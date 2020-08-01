Son dakika 3. sayfa: Maltepe'de askeri alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Son dakika haberi... Maltepe'de bulunan Kenan Evren Kışlası'nda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve helikopterin 4 saatlik müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Maltepe'de bulunan Kenan Evren Kışlası'nda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve helikopterin 4 saatlik müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Maltepe'de bulunan Kenan Evren Kışlası'nda saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Kısa sürede yükselen yoğun duman gökyüzünü kapladı. Yangın büyük paniğe neden olurken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Havadan da destek verildi

Anadolu yakasındaki tüm ilçelerin itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Sinop'tan sevk edilen itfaiye helikopteri de tazyikli su ile alevlerin söndürülmesine destek verdi. Yaklaşık 100 dönümlük alanda çıkan yangın, 4 saatlik müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Ekipler, yangının çıktığı alanda soğutma çalışması yaptı. Çevrede geniş çaplı önlem alan polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA