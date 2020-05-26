Sokak hayvanlarına yuva bulmada da normalleşmeye geçiliyor KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, pandemi sürecinde hayvan sahiplenilmesini durdururken, normalleşme süreci kapsamında kapılar, tekrar hayvan sahiplenmek isteyenlere açılmaya hazırlanıyor.

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, pandemi sürecinde hayvan sahiplenilmesini durdururken, normalleşme süreci kapsamında kapılar, tekrar hayvan sahiplenmek isteyenlere açılmaya hazırlanıyor.

İzmit-Kandıra yolu üzerinde bulunan ve 2014 yılında hizmete giren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 Mart'tan itibaren hayvan sahiplendirme işlemi durdurularak, hayvan merkezine girişler yasaklandı. Bu süreçte sadece görevli veterinerler tarafından yaralanan hayvanların tedavileri ile bakıma muhtaç hayvanların bakımları yapıldı. Normalleşme süreci kapsamında 15-20 gün içinde yeniden faaliyete geçmesi planlanan rehabilitasyon merkezinde hazırlıklara başlandı.

'COVİD-19 SÜRECİNDE YÜZLERCE HAYVAN TEDAVİ EDİLDİ Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çeşitli kısıtlamalara gidildiğini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Muhammet Feyzi Karabıyık, "Burası 170 dönüm üzerine kurulu, her türlü donanıma sahip ve hayvanları tedavi ettiğimiz, kısırlaştırdığımız, doğaya saldığımız bir bölge. Haftanın 7 günü veteriner hekimlerimiz burada hizmet vermeye devam ediyor. Bu süreçte biz bakımevimizde Covid-19 bulaşılarının önüne geçebilmek adına kısıtlamalar getirdik. Sadece yaralı ve bakıma muhtaç hayvanlara müdahale ederken, kısırlaştırma işlemlerini ivedi olanlar haricinde bir süre ertelemek zorunda kaldık. Normalleşme süreci ile birlikte biz de hizmetlerimizi vermeye devam edeceğiz. Burada Covid-19 süreci içerisinde yüzlerce hayvan tedavi edilip sağlığına kavuştuktan sonra geldikleri ortama geri bırakılmak üzere onları getiren ilgili kurumlara teslim edildi" dedi. 'VİRÜS NEDENİYLE EVCİL HAYVANLAR SOKAĞA BIRAKILDI' Salgın sürecinin başlarında bazı kişilerin, virüsün hayvanlardan bulaştığını düşünerek, evcil hayvanlarını sokağa bıraktıklarını belirten Karabıyık, "Buraya değil ama sokağa bırakan vatandaşlarla ilgili ilk başlarda bazı vakalar yaşadık. Çünkü insanların kafalarında bazı soru işaretleri vardı. Covid-19'un insanlara hayvanlar tarafından bulaştırılabileceği düşünülüyordu. Sonra Bilim Kurulu'muzun yaptığı açıklamalar ve dünya üzerinde böyle bir vakayla karşılaşılmaması sonucunda bu sayılar düştü. Ama ilk başlarda kedi ve köpeklerde, özellikle kedilerde, insanların hayvanlarını sokağa bırakmaya başladığını duymuştuk. Buraya da birkaç tane cins hayvan gelmişti. Nitekim Bilim Kurulu'muzun açıklamaları ile bu durdu" diye konuştu. '15- 20 GÜN İÇİNDE KAPILARIMIZI AÇACAĞIZ'

Normalleşme süreci kapsamında merkezin kapılarını açmak için hazırlıklara başladıklarını kaydeden Karabıyık, "Sahiplendirmeyle ilgili herhangi bir çalışmamız olmadı. Çünkü genelgeler gereği insanların bir arada bulunmaları ve buna olanak sağlayacak imkanların hepsinin kısıtlanması gerekiyordu. Biz de bu genelgelere uyarak belli bir süre burada oluşması gereken mesafeyi korumak adına misafirlerimize mesafe koymuştuk. Fakat yine normalleşme süreci ile birlikte bir 15- 20 gün içinde biz de kapılarımızı tüm ziyaretçilerimize açacağız" dedi.

Kaynak: DHA