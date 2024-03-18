Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Sağlık ve Medikal Grubu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmetlerini Konuştu

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Sağlık ve Medikal Grubu komite üyeleri özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin talepleri konuştu.

Komite Başkanı Fatin Rüştü Bereket, Komite Üyeleri Burhan Kardeş ve Ali Kemal Karınca, özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri sektöründeki durumu ele aldı.

Toplantı sonrasında açıklamada bulunan Fatin Rüştü Bereket, "Mevcut uygulanan haliyle çoklu engel grubuna sahip bireylere verilen destek eğitim saatleri yetersiz kalıyor. Birden fazla engele sahip bireylerin tekli engel grubunda olan bireylerden daha fazla özel eğitim desteği alması gerekmektedir. Bu sebeple bireyin yetersizlik alanlarının her biri ayrı ayrı değerlendirilmeli, her bir engeli için özel eğitim desteği önerilerek eğitim saatleri arttırılmalıdır. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda belirtilen oranda ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda engelli bireyi ücretsiz okutmakla yükümlüdür. Destek eğitim ödemeleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılandığından temelde bu uygulamanın ortaya çıkışı ile aynılık taşımamaktadır. Dolayısı ile mevzuatta bulunan bu hüküm amacına aykırı olarak özel ihtiyaçlı bireylerin destek eğitimlerinde de uygulanmakta ve nihayetinde amaca hizmet etmemektedir.

Özel ihtiyaçlı bireylerin rehabilitasyon merkezlerine taşınmasını sağlamak için mutlak bir gereklilik olan servis hizmetinin tarafımızdan ücretsiz yapılıyor olması sektöre mali açıdan büyük bir yük getirmektedir. Şimdiye kadar almış olduğunuz eğitim ödeneğinden karşılanan servis hizmeti, yakıt ve servis personeli ile araç tedarik, bakım ve değişim giderlerindeki aşırı artış nedeniyle artık sürdürülemez noktaya gelmiştir. Her bir özel ihtiyaçlı bireyin ve ailesinin onuruna yakışır şekilde bu hizmeti sürdürmek adına servis destek ücreti ödenmesi oldukça önem arz etmektedir.

Kurumlarımız verdiği eğitim ücretinin her sene hangi oranda arttırılacağını bilmediğinden, hatta kimi zaman ilgili artış ayı bitip devam eden ayın ortalarını bulan ücret tebliğleri nedeniyle ne gerekli yatırımları yapabilmekte ne de çalışan personeline çalışacakları döneme ilişkin ücretlerini belirleyebilmektedir. Ayrıca ücret artış dönemlerinden kısa süre önce yapacağı personel istihdamlarında da yıl boyu geçerli ücret konusunda sağlıklı bilgiyi iş başvurusu sırasında telaffuz edememektedir. Bu belirsizlik hem işveren hem de çalışan açısından ir belirsizlik ve huzursuzluk ortamı oluşturmaktadır.

Bu husus özelikle bünyemizde çalışan öğretmenlere, kamuda çalışan eşdeğer meslektaşlarına yakın bir ücretin ödenebilmesi için elzemdir.

Kurumların daha sağlıklı çalışması ve kamu gözündeki olumsuz önyargıların önlenmesi açısından biyometrik kimlik doğrulama sistemi gelmelidir. Bu sayede uygulanmakta olan tüm denetim mekanizmasından daha etkin ve hızlı bir kontrol sistemi kurulmuş olacaktır" dedi. - ADIYAMAN